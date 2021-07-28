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XXXII летние Олимпийские игры

Коу: некоторые члены совета World Athletics выступали против участия россиян в Олимпиаде

Глава организации рассказал, что перед Олимпийскими играми в Токио шли горячие дебаты относительно допуска российских легкоатлетов к соревнованиям
Глава World Athletics Себастьян Коу Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Глава World Athletics Себастьян Коу
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Ряд членов совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) выступал за полный запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции рассказал глава организации Себастьян Коу.

Отвечая на вопрос журналиста, почему в Токио выступят только 10 легкоатлетов из России, Коу сказал: "В совете были дебаты по этому вопросу, вы должны понимать, что это дело продолжается уже шесть лет, и в последние годы наблюдался очень слабый прогресс. Так что дебаты касались того, насколько жестким должно быть решение. Были коллеги, которые задавались вопросом, должны ли вообще там быть нейтральные спортсмены".

"Но в итоге рабочая группа предложила, что десять будет подходящим числом, и совет с этим согласился. Вот почему их десять", - объяснил глава World Athletics.

В состав российской легкоатлетической команды на Олимпиаду в Токио вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота). Все эти спортсмены ранее получили от World Athletics нейтральный статус.

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