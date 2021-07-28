Рублев и Павлюченкова вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по теннису в миксте

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли хорватов Дарью Юрак и Ивана Додига в первом круге олимпийского турнира в миксте.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 11:9 в пользу россиян, посеянных на турнире под четвертым номером. В четвертьфинале Рублев и Павлюченкова сыграют с победителями матча между представителями Казахстана Ярославой Шведовой и Андреем Голубевым и японцами Эной Шибахарой и Беном Маклахланом.

Рублев и Павлюченкова уже завершили выступление в одиночном разряде. Ранее другие российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте.

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфиналов.

Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.