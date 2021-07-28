Матыцин: дзюдоистка Таймазова была достойна побороться за золотую медаль Олимпиады

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова была достойна сразиться за золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.

"Поздравляю Мадину Таймазову с бронзой Олимпиады. Российская спортсменка проявила большой характер на пути к олимпийской медали. Она продолжала бороться, невзирая на подбитую бровь и усталость. Наша спортсменка была в шаге от выхода в финал и была достойна побороться за олимпийское золото", - сказал Матыцин.

"Полуфинальный поединок российской дзюдоистки с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут. Мадина Таймазова была вынуждена покинуть татами с помощью врачей, но уже через час нашла в себе силы выиграть первую для России медаль в дзюдо на Играх в Токио. Поздравляю с этой наградой тренеров национальной команды, а также Федерацию дзюдо России и желаю российским дзюдоистам успеха в соревнованиях Олимпиады", - добавил министр.

Таймазовой 22 года, в ее активе бронзовая медаль чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).