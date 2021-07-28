Артур Таймазов пожелал племяннице-дзюдоистке правильно отнестись к бронзе Игр в Токио

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Олимпийский призер по греко-римской борьбе депутат Госдумы Артур Таймазов пожелал своей племяннице дзюдоистке Мадине Таймазовой, которая завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, добиться успеха на Олимпиаде в Париже. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Таймазов рассказал ТАСС.

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут. В одном из спорных моментов судьи отдали предпочтение представительнице страны, принимающей Игры.

"Мадина, сестричка моя, я тоже переживал эту ситуацию, я был призером Игр, но историю не отмотать, - сказал Таймазов. - Нужно работать дальше, через два с половиной года будет еще один шанс. Была неправильная оценка, это понятно. Но самое главное, что мы увидели в твоих схватках - ты реальный претендент на золото Игр в Париже, но для этого нужно еще больше работать, еще больше хотеть дойти до этой цели, расслабляться нельзя".

"Да, есть только одно место - первое. Но у тебя для этого все есть, и тебе всего 22 года. Это сложные Игры, их переносили, и обстановка сложная - без болельщиков, без куража полных трибун. Но ты для нас большой молодец, и для каждого из нас ты стимул. Это жизнь, это спорт. Видимо, Всевышний дал тебе определенное испытание, чтобы все-таки стать олимпийским чемпионом", - подчеркнул Таймазов.