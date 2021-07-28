Федотов: футболистам "Сочи" будет непривычно играть на искусственном поле с "Кешлей"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Футболистам российского "Сочи" будет непривычно играть на искусственном поле в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанской "Кешли". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

Встреча пройдет 29 июля в Баку и начнется в 19:00 мск. Матч состоится на "АСК-Арене", которая вмещает 8 300 зрителей.

"Ротация для "Сочи" нужна и необходима, мы четко контролируем состояние футболистов, - сказал Федотов. - Если кто-то получил запредельную нагрузку, не успел восстановиться, то мы будем искать замену. Повезло, что нет жары, благоприятная погода, единственное, что непривычно, - это искусственное поле. Есть ряд противопоказаний у футболистов, которым нельзя после травм играть на искусственном газоне".

"Является ли "Кешля" фаворитом из-за большего времени на восстановление? Завтрашний матч покажет, преимущество это или нет, но мы достаточно времени уделили восстановлению. У нас есть группа футболистов, которая не была задействована, думаю, что команда восстановилась, набирает ход, завтра будет боевая игра. Промежуток между матчами был маленьким, естественно, мы проводили только восстановительные тренировки", - добавил Федотов.

Первый матч прошел 22 июля в Сочи и завершился победой хозяев со счетом 3:0. В понедельник сочинцы на выезде проиграли "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Новый сезон чемпионата Азербайджана по футболу еще не стартовал.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. "Сочи" ранее не участвовал в еврокубках.