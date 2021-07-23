Успешный дебют. "Сочи" с крупной победы начал выступление в футбольной Лиге конференций

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Сочи" в дебютной встрече в еврокубках выиграл у азербайджанской "Кешли" со счетом 3:0. Сочинцы одержали победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, встреча прошла без зрителей на стадионе "Фишт".
Перед игрой многие эксперты отдавали предпочтение "Сочи", считая российский клуб фаворитом матча, однако первый опасный момент создали футболисты "Кешли". Полузащитник Рахман Гаджиев прошел вдоль лицевой линии и пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. После этого хозяева захватили преимущество и сумели забить один гол в первом тайме. На 10-й минуте подачу Кристиана Нобоа с углового замкнул новичок "Сочи" защитник Родриго.
Сочинцы продолжали владеть преимуществом, постоянно создавая опасные моменты в атаке и несколько раз попав в каркас ворот голкипера "Кешли" Станислава Намашко. На 66-й минуте российский клуб увеличил преимущество благодаря голу Нобоа с пенальти, до крупного счет довел Максим Барсов, который также отличился с передачи эквадорца. "Сочи" впервые за трехлетнюю историю принял участие в международном турнире.
За всю игру футболисты "Сочи" нанесли 19 ударов по воротам соперника, девять из которых пришлись в створ. После матча главный тренер сочинцев Владимир Федотов заявил, что команде не хватило хладнокровия в атаке. "Начало матча было боевым с двух стороны, соперник не хотел ни в чем уступать, первые 10 минут носили сумбурный характер, но потом мы начали прибирать инициативу к рукам, забили со стандарта, - сказал Федотов журналистам. - Были шансы для взятия ворота, если бы их хладнокровно реализовали, было бы легче".
Наставник "Кешли" Санан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции отметил, что "Сочи" не позволил команде выполнить задуманный план. "Мы понимали, что "Сочи" является очень серьезной командой, они очень хорошо играют в российском чемпионате, в прошлом сезоне заняли пятое место, - сказал Гурбанов. - Мы же провели первый матч на выезде, ребята старались, но было волнение, на ровном месте теряли мяч. "Сочи" - очень подготовленная и организованная команда, у них много хороших игроков в составе".
Обе команды потеряли по игроку из-за травм по итогам матча. На 29-й минуте поле покинул полузащитник "Сочи" Артур Юсупов. Как рассказал на послематчевой пресс-конференции Федотов, игрок подвернул голеностоп, а степень повреждения станет известна после обследования. В составе "Кешли" на 77-й минуте игру завершил Гаджиев, врачи скорой помощи, которые осматривали его после замены, сообщили ТАСС, что у футболиста диагностирован ушиб ноги.
Должны были забить больше
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко так же, как и главный тренер, отметил, что команда могла забить больше мячей. "Должны были побеждать с большим счетом, должен был быть более уверенный результат, но вратарь "Кешли" очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил, - сказал Рубашко ТАСС. - Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя, мы понимаем уровень команды, кто бы что ни говорил, но каждый приезжает побеждать и доказывать".
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что дебют клуба в еврокубках можно считать отличным, при этом он также отметил проблемы с реализацией. "Сочи" по всем статьям превзошел соперника, было бы идеально, если бы команда максимально реализовывала моменты, - сказал Точилин ТАСС. - Но соперник всячески затруднял, вратарь сыграл достаточно неплохо, если бы не он, счет мог бы быть более крупным. Будем надеяться, что команда оставила забитые мячи на второй матч".
"Сочи" стал первым российским клубом, проведшим матч в Лиге конференций, которая теперь является третьим по значимости европейским турниром. Соревнование проводится впервые. Ответный матч пройдет 29 июля в Азербайджане. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 5 и 12 августа, раунда плей-офф - 19 и 26 августа, жеребьевка группового этапа - 27 августа. Финал пройдет 25 мая в Тиране.