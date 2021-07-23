Успешный дебют. "Сочи" с крупной победы начал выступление в футбольной Лиге конференций

Перед игрой многие эксперты отдавали предпочтение "Сочи", считая российский клуб фаворитом матча, однако первый опасный момент создали футболисты "Кешли". Полузащитник Рахман Гаджиев прошел вдоль лицевой линии и пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. После этого хозяева захватили преимущество и сумели забить один гол в первом тайме. На 10-й минуте подачу Кристиана Нобоа с углового замкнул новичок "Сочи" защитник Родриго.

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Сочи" в дебютной встрече в еврокубках выиграл у азербайджанской "Кешли" со счетом 3:0. Сочинцы одержали победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, встреча прошла без зрителей на стадионе "Фишт".

Сочинцы продолжали владеть преимуществом, постоянно создавая опасные моменты в атаке и несколько раз попав в каркас ворот голкипера "Кешли" Станислава Намашко. На 66-й минуте российский клуб увеличил преимущество благодаря голу Нобоа с пенальти, до крупного счет довел Максим Барсов, который также отличился с передачи эквадорца. "Сочи" впервые за трехлетнюю историю принял участие в международном турнире.

За всю игру футболисты "Сочи" нанесли 19 ударов по воротам соперника, девять из которых пришлись в створ. После матча главный тренер сочинцев Владимир Федотов заявил, что команде не хватило хладнокровия в атаке. "Начало матча было боевым с двух стороны, соперник не хотел ни в чем уступать, первые 10 минут носили сумбурный характер, но потом мы начали прибирать инициативу к рукам, забили со стандарта, - сказал Федотов журналистам. - Были шансы для взятия ворота, если бы их хладнокровно реализовали, было бы легче".

Наставник "Кешли" Санан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции отметил, что "Сочи" не позволил команде выполнить задуманный план. "Мы понимали, что "Сочи" является очень серьезной командой, они очень хорошо играют в российском чемпионате, в прошлом сезоне заняли пятое место, - сказал Гурбанов. - Мы же провели первый матч на выезде, ребята старались, но было волнение, на ровном месте теряли мяч. "Сочи" - очень подготовленная и организованная команда, у них много хороших игроков в составе".

Обе команды потеряли по игроку из-за травм по итогам матча. На 29-й минуте поле покинул полузащитник "Сочи" Артур Юсупов. Как рассказал на послематчевой пресс-конференции Федотов, игрок подвернул голеностоп, а степень повреждения станет известна после обследования. В составе "Кешли" на 77-й минуте игру завершил Гаджиев, врачи скорой помощи, которые осматривали его после замены, сообщили ТАСС, что у футболиста диагностирован ушиб ноги.

Должны были забить больше

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко так же, как и главный тренер, отметил, что команда могла забить больше мячей. "Должны были побеждать с большим счетом, должен был быть более уверенный результат, но вратарь "Кешли" очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил, - сказал Рубашко ТАСС. - Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя, мы понимаем уровень команды, кто бы что ни говорил, но каждый приезжает побеждать и доказывать".