Гендиректор "Сочи" Рубашко заявил, что клуб должен был побеждать "Кешлю" с большим счетом

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Сочи" должен был забить больше голов и увереннее победить азербайджанскую "Кешлю" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

В четверг "Сочи" на своем поле обыграл "Кешлю" со счетом 3:0. Встреча прошла без зрителей. Российский клуб впервые принял участие в международном турнире. Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.

"Должны были побеждать с большим счетом, должен был быть более уверенный результат, - сказал Рубашко. - Однако голкипер "Кешли" [Станислав Намашко] очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил. Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя. Мы понимаем уровень команды, кто бы что ни говорил, но каждый приезжает побеждать и доказывать".

"Лига конференций - международный турнир, поэтому любая ошибка дорогого стоит. Нужно поблагодарить ребят, что сыграли хорошо, это первая официальная и достаточно серьезная игра перед началом премьер-лиги. Хорошо, что выиграли, забили три мяча, задел сделан. Готовимся к следующему матчу", - добавил Рубашко.

Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 23 июля. В первом туре 26 июля "Сочи" сыграет на выезде с "Нижним Новгородом".