Точилин: дебют футбольного клуба "Сочи" в еврокубках получился отличным

В четверг "Сочи" на своем поле обыграл азербайджанскую "Кешлю" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 3:0. Встреча прошла без зрителей. Российский клуб впервые принял участие в матче еврокубка.

"Дебют в еврокубках можно оценить как отличный - была уверенная игра, "Сочи" по всем статьям превзошел соперника, - сказал Точилин. - Было бы идеально, если бы команда максимально реализовывала моменты, но соперник всячески затруднял, вратарь сыграл достаточно неплохо. Если бы не он, счет мог бы быть более крупным. Будем надеяться, что команда оставила забитые мячи на второй матч".

"Есть ли сомнения в выходе "Сочи" в следующий раунд? В футболе все возможно, но, если оценивать по сегодняшней игре, никаких проблем возникнуть не должно, потому что играли два разных по уровню соперника. Всегда приятно, когда стадион заполнен и болельщики поддерживают свою команду, но такое было решение Роспотребнадзора и тут уже ничего не поделать. Как мы видим, на качестве игры, результате и в целом команде это не сказалось", - отметил он.

В первом тайме матча травму получил игрок "Сочи" Артур Юсупов, Точилин считает, что потеря игрока существенна, но не критична. "Понятно, что его потеря существенна, но, как показала эта игра, у "Сочи" на этой позиции есть глубина состава. На качестве сегодняшней игры травма [Юсупова] не сказалась, что будет дальше, посмотрим. В первую очередь я бы выделил командную игру, но, как всегда, на своем уровне сыграл [Кристиан] Нобоа - вел игру и забил гол. Очень уверенно сыграл защитник Родриго, но вообще нужно выделять всю команду, потому что результат был достигнут за счет командных взаимодействий", - сказал тренер сочинцев.

Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.