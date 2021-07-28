Тренер сборной Бразилии по волейболу призвал не относиться серьезно к поражению от россиян

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Значение поражения сборной Бразилии по волейболу от россиян в матче олимпийского турнира не стоит переоценивать. Об этом ТАСС заявил главный тренер бразильцев Ренан Дал Зотто.

Бразильцы уступили российской команде со счетом 0-3.

"Поражение от России - это не драма, к этому не надо относиться столь серьезно, - сказал специалист. - У нас были проблемы в атаке, мы вообще провели этот матч недостаточно хорошо. Но ничего страшного не случилось, у нас впереди игра с США, мы думаем уже о ней".