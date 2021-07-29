"Сочи" в четверг проведет ответный матч квалификации Лиги конференций против "Кешли"

Каждый раунд квалификации предусматривает два матча - по одному дома и на выезде, первая встреча в Сочи завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет в Баку на "АСК-Арене" и начнется в 19:00 мск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Кешли", стадион вместимостью 8 300 зрителей смогут посетить 1 300 болельщиков. Встречу обслужит судейская бригада из Белоруссии во главе с Виктором Шимусиком.

В матче с "Кешлей" под вопросом участие полузащитников "Сочи" Артура Юсупова и Жоаозиньо. Юсупов получил травму в первой встрече квалификации и пропустил игру первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (0:1). Жоаозиньо не играет с мая из-за травмы, после первого матча с азербайджанским клубом он рассказал ТАСС, что чувствует себя лучше и готов выйти на поле в ближайшем игре.

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на предматчевой пресс-конференции рассказал, что некоторым футболистам нельзя играть на искусственном поле "АСК-Арены". "Ротация для "Сочи" нужна и необходима, мы четко контролируем состояние футболистов, - сказал Федотов. - Если кто-то получил запредельную нагрузку, не успел восстановиться, то мы будем искать замену. Повезло, что нет жары, благоприятная погода, единственное, что непривычно, - это искусственное поле, есть ряд противопоказаний у футболистов, которым нельзя после травм играть на искусственном газоне".

В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубковых турнирах с сезона-2021/22. Если "Кешля" победит с разницей в три мяча, то будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти. Победитель этой пары в третьем квалификационном раунде встретится с сильнейшим в противостоянии между "Партизаном" (Сербия) и ДАК-1904 (Словакия). Первая встреча в Белграде завершилась победой сербского клуба со счетом 1:0.

Лига конференций является третьим по значимости европейским клубным турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы, соревнование проводится впервые. "Сочи" был основан в 2018 году и впервые принимает участие в еврокубках, для "Кешли" это 18-й сезон в международных турнирах под эгидой УЕФА.

"Рубин" узнает своего соперника

Также в четверг ответный матч проведут литовская "Судува" и польский "Ракув". Первая игра в Литве завершилась нулевой ничьей. Победитель этой пары сыграет с казанским "Рубином" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Встречи этой стадии пройдут 5 и 12 августа.

В новом сезоне в еврокубках примут участие пять российских клубов, но только два из них не будут участвовать в квалификации. Чемпион России петербургский "Зенит" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, занявший третье место по итогам прошлого чемпионата и выигравший Кубок России московский "Локомотив" попал в группу Лиги Европы.

Московский "Спартак", который завершил сезон-2020/21 на втором месте, проведет двухматчевое противостояние в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Первый матч состоится в Москве 4 августа и начнется в 20:00 мск, вторая игра запланирована на 10 августа.

Лига конференций будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. В финальную стадию турнира выйдут 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре клуба, а плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала, причем перед этим состоится дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Финал первого розыгрыша Лиги конференций пройдет 25 мая 2022 года на Национальном стадионе в столице Албании Тиране.

С 1971 по 1999 год проводилось три еврокубковых турнира - Лига чемпионов (по сезон-1990/91 турнир назывался Кубком европейских чемпионов), Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.