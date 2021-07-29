Чикунова вышла в финал Олимпиады в плавании на дистанции 200 м брассом

Чикунова заняла второе место во втором полуфинальном заплыве. Россиянка Мария Темникова стала седьмой в том же заплыве и не вышла в финал.

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Чикунова со вторым результатом квалифицировалась в финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

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На апрельском чемпионате России Чикунова заняла первое место, Темникова стала второй. Серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер Игр-2012 на 200 м брассом Юлия Ефимова стала третьей и не отобралась на Олимпиаду на этой дистанции.

На чемпионате Европы в мае Ефимова заняла третье место, обогнав Чикунову. Темникова тогда не отобралась в финальный заплыв.

16-летняя Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года она завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.

Финальный заплыв на Олимпиаде на дистанции 200 метров брассом пройдет 30 июля.