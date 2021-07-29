Чимрова заняла пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров баттерфляем.
Первое место заняла представительница Китая Чжан Юйфэй, установившая новый олимпийский рекорд (2 минуты 3,86 секунды). Второй стала американка Реган Смит (+1,44), третьей - ее соотечественница Хейли Фликингер (+1,79).
Чимрова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в комбинированной эстафете 4х100 м. В ее активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.
23-летняя Чжан Юйфэй ранее завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем.
Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|13
|12
|10
|35
|2
|Китай
|13
|6
|9
|28
|3
|Япония
|13
|4
|5
|22
|4
|Россия
|7
|11
|7
|25
|5
|Австралия
|7
|2
|9
|18
|6
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|3
|5
|11
|9
|Франция
|3
|3
|3
|9
|10
|Италия
|2
|7
|9
|18
|11
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|14
|Словения
|2
|1
|1
|4
|15
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|16
|Косово
|2
|0
|0
|2
|17
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|20
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|5
|22
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|23
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|24
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|25
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|25
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|27
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|27
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|27
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|30
|Иран
|1
|0
|0
|1
|30
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|30
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|30
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|30
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|30
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|30
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|30
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|38
|Испания
|0
|2
|1
|3
|39
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|40
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|40
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|42
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|42
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|42
|Дания
|0
|1
|1
|2
|45
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|45
|Индия
|0
|1
|0
|1
|45
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|45
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|45
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|45
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|45
|Польша
|0
|1
|0
|1
|45
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|53
|Украина
|0
|0
|4
|4
|54
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|55
|Турция
|0
|0
|2
|2
|55
|Египет
|0
|0
|2
|2
|55
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|58
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|58
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|58
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|58
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|58
|Куба
|0
|0
|1
|1
|58
|Финляндия
|0
|0
|1
|1