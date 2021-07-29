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XXXII летние Олимпийские игры

Чимрова заняла пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем

Первое место заняла представительница Китая Чжан Юйфэй
Светлана Чимрова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Светлана Чимрова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров баттерфляем.

Первое место заняла представительница Китая Чжан Юйфэй, установившая новый олимпийский рекорд (2 минуты 3,86 секунды). Второй стала американка Реган Смит (+1,44), третьей - ее соотечественница Хейли Фликингер (+1,79).

Чимрова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в комбинированной эстафете 4х100 м. В ее активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.

23-летняя Чжан Юйфэй ранее завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США13121035
2Китай136928
3Япония134522
4Россия711725
5Австралия72918
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия33511
9Франция3339
10Италия27918
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
20Бразилия1225
21Новая Зеландия1215
22Грузия1203
23Сербия1124
24Австрия1113
25Тунис1102
25Гонконг1102
27Эстония1012
27Узбекистан1012
27Ирландия1012
30Иран1001
30Таиланд1001
30Эквадор1001
30Филиппины1001
30Норвегия1001
30Бермудские острова1001
30Фиджи1001
30Латвия1001
38Испания0213
39ЮАР0202
40Монголия0123
40Индонезия0123
42Бельгия0112
42Чехия0112
42Дания0112
45Болгария0101
45Индия0101
45Колумбия0101
45Туркмения0101
45Иордания0101
45Северная Македония0101
45Польша0101
45Венесуэла0101
53Украина0044
54Казахстан0033
55Турция0022
55Египет0022
55Мексика0022
58Аргентина0011
58Израиль0011
58Кувейт0011
58Кот-д'Ивуар0011
58Куба0011
58Финляндия0011

 

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