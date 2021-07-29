Чимрова заняла пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров баттерфляем.

Первое место заняла представительница Китая Чжан Юйфэй, установившая новый олимпийский рекорд (2 минуты 3,86 секунды). Второй стала американка Реган Смит (+1,44), третьей - ее соотечественница Хейли Фликингер (+1,79).

Чимрова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в комбинированной эстафете 4х100 м. В ее активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.

23-летняя Чжан Юйфэй ранее завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.