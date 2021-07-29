Любителей Ефимовой обокрали. Россиянке не дали красиво покинуть Олимпиаду в угоду правилам

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Одна из главных дилемм Олимпиады в Токио звучала так - должна ли шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова плыть 200 м брассом. Формально права на это у нее не было: на апрельском чемпионате страны она проиграла Марии Темниковой, однако поклонникам звезды российского плавания было очевидно - на Играх она бы выступила лучше дебютантки соревнований.

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Темникова свой шанс не использовала - в четверг она провалила полуфинальный заплыв, показав скромные 2 минуты 24,69 секунды и не выйдя в финал. Для сравнения - на олимпийском отборе она проплыла на две секунды лучше. Приблизительно такого исхода многие эксперты и ожидали: психологически Темникова не справилась с давлением - слишком многого от нее ожидали. Косвенно это подтверждает ее решение отказаться от общения с журналистами в Токио. Темниковой, возможно, было некомфортно осознавать, что на Играх в Токио для многих она является нежеланным гостем. В июне Ефимова на 200-метровке показала 2.21,86. С таким временем она бы гарантированно попала в олимпийский финал. Да, на дистанции вдвое короче Ефимова стала только пятой, вперед она пропустила и соотечественницу Евгению Чикунову, однако прежде чемпионка не раз доказывала свою способность собраться в нужный момент и не опуститься ниже определенного уровня. Справедливость против человечности Тому способствует и богатый карьерный опыт - Игры в Токио для Ефимовой стали четвертыми. Пятых, скорее всего, уже не будет. Завершить олимпийскую карьеру выступлением на дистанции, где она является действующей чемпионкой мира, было бы красиво. В виде исключения ей могли предоставить такую возможность.

Но не предоставили. Всероссийская федерация плавания в этом вопросе была непреклонна на протяжении всех месяцев, что разделяли чемпионат страны и Олимпиаду. "Решение, кого из пловцов ставить на ту или иную дистанцию, должны принимать специалисты, а не любители, - сказала глава организации, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. - И мы всегда следуем этому принципу". Понять федерацию тоже можно: Ефимова сама виновата, что к чемпионату России не подготовилась должным образом. Предоставлять ей исключение - ломать всю систему отбора. Но тут вопрос еще и человеческого отношения: Ефимова многие годы вела за собой российское плавание, зачастую случалось так, что она оказывалась единственной, кто был способен принести сборной победу в виде спорта, где за турнир разыгрывается по четыре десятка комплектов наград. Но спорт, как известно, довольно жесток. "Существуют ошибки куда более радикальные, более критичные, - сказал трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков. - В данном случае нарушить справедливость в отношении Темниковой и не дать ей выступить на Олимпийских играх было бы куда большей смысловой, человеческой, технической ошибкой, чем нарушить существующие правила, закон попадания в сборную команду страны на Олимпиаду". "Темникова заслужила своей победой, Ефимона не смогла ей в тот момент ничего противопоставить. Я согласен, что, возможно, у Ефимовой было бы больше шансов побороться в финале за медали Олимпиады, но жизнь показывает, что справедливость выше закона", - добавил Волков. Чупков уходит, Колесников остается Профессиональный спорт настолько жесток, что рекордсмен мира Антон Чупков покидает спорт в расцвете сил. В Токио его мечта разрушилась. К 24 годам он стал двукратным чемпионом мира, установил рекорд мира на дистанции 200 м брассом, но главной цели пятилетия не достиг - на Олимпиаде он стал лишь четвертым.

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