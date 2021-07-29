Любителей Ефимовой обокрали. Россиянке не дали красиво покинуть Олимпиаду в угоду правилам

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Одна из главных дилемм Олимпиады в Токио звучала так - должна ли шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова плыть 200 м брассом. Формально права на это у нее не было: на апрельском чемпионате страны она проиграла Марии Темниковой, однако поклонникам звезды российского плавания было очевидно - на Играх она бы выступила лучше дебютантки соревнований.
Темникова свой шанс не использовала - в четверг она провалила полуфинальный заплыв, показав скромные 2 минуты 24,69 секунды и не выйдя в финал. Для сравнения - на олимпийском отборе она проплыла на две секунды лучше.
Приблизительно такого исхода многие эксперты и ожидали: психологически Темникова не справилась с давлением - слишком многого от нее ожидали. Косвенно это подтверждает ее решение отказаться от общения с журналистами в Токио.
Темниковой, возможно, было некомфортно осознавать, что на Играх в Токио для многих она является нежеланным гостем. В июне Ефимова на 200-метровке показала 2.21,86. С таким временем она бы гарантированно попала в олимпийский финал.
Да, на дистанции вдвое короче Ефимова стала только пятой, вперед она пропустила и соотечественницу Евгению Чикунову, однако прежде чемпионка не раз доказывала свою способность собраться в нужный момент и не опуститься ниже определенного уровня.
Справедливость против человечности
Тому способствует и богатый карьерный опыт - Игры в Токио для Ефимовой стали четвертыми. Пятых, скорее всего, уже не будет. Завершить олимпийскую карьеру выступлением на дистанции, где она является действующей чемпионкой мира, было бы красиво. В виде исключения ей могли предоставить такую возможность.
Но не предоставили. Всероссийская федерация плавания в этом вопросе была непреклонна на протяжении всех месяцев, что разделяли чемпионат страны и Олимпиаду. "Решение, кого из пловцов ставить на ту или иную дистанцию, должны принимать специалисты, а не любители, - сказала глава организации, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. - И мы всегда следуем этому принципу".
Понять федерацию тоже можно: Ефимова сама виновата, что к чемпионату России не подготовилась должным образом. Предоставлять ей исключение - ломать всю систему отбора. Но тут вопрос еще и человеческого отношения: Ефимова многие годы вела за собой российское плавание, зачастую случалось так, что она оказывалась единственной, кто был способен принести сборной победу в виде спорта, где за турнир разыгрывается по четыре десятка комплектов наград.
Но спорт, как известно, довольно жесток. "Существуют ошибки куда более радикальные, более критичные, - сказал трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков. - В данном случае нарушить справедливость в отношении Темниковой и не дать ей выступить на Олимпийских играх было бы куда большей смысловой, человеческой, технической ошибкой, чем нарушить существующие правила, закон попадания в сборную команду страны на Олимпиаду".
"Темникова заслужила своей победой, Ефимона не смогла ей в тот момент ничего противопоставить. Я согласен, что, возможно, у Ефимовой было бы больше шансов побороться в финале за медали Олимпиады, но жизнь показывает, что справедливость выше закона", - добавил Волков.
Чупков уходит, Колесников остается
Профессиональный спорт настолько жесток, что рекордсмен мира Антон Чупков покидает спорт в расцвете сил. В Токио его мечта разрушилась. К 24 годам он стал двукратным чемпионом мира, установил рекорд мира на дистанции 200 м брассом, но главной цели пятилетия не достиг - на Олимпиаде он стал лишь четвертым.
После заплыва он заявил, что на этом все - в следующем сезоне он выступать уже не планирует. "Хочу дальше развиваться. И не хочу после стольких лет опять жить на сборах. Хочу переключиться и жить по-другому", - сказал Чупков. Его тренер от комментариев по теме отказывается, передумает ли спортсмен - непонятно.
Другой звездный российский пловец - Климент Колесников - в 21 год о завершении карьеры не думает. Напротив, после Игр в Токио он еще больше заряжен на результат - он не перестает мечтать об олимпийском золоте. В японской столице он уже дважды поднимался на пьедестал. Сначала с лучшим спинистом мира Евгением Рыловым, после - с лучшим кролистом мира американцем Калебом Дресселом.
Пока американец сильнее, но через три года в Париже ситуация может кардинально поменяться. Колесников - уже обладатель рекорда Европы, рекорда мира на неолимпийской дистанции 50 м на спине, всего третий в истории российского плавания призер королевской дистанции 100 м вольным стилем. До него были только четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов и Владимир Буре.
При этом Игры в Токио для пловцов не завершены, и шансы на медаль остаются и у Колесникова, и у Ефимовой, и у Рылова. Впереди - комбинированная и смешанная эстафеты. Исключать ничего нельзя, даже победы.