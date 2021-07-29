Дзюдоистка Таймазова призналась, что не смотрит на себя в зеркало из-за гематомы на лице

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смотрит на себя в зеркало из-за большой гематомы, полученной на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

В среду Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она выступала с травмой, которая не позволяла ей видеть правым глазом. Позднее спортсменке была диагностирована посттравматическая параорбитальная гематома.

"Честно говоря, мне до сих пор на себя страшно смотреть, - сказала Таймазова. - Я стараюсь этого не делать, не обращать внимания. Вчера мне было вообще не до этого, хотела на схватку за бронзу максимально спокойно выйти, не обострять это все".

"Но я как-то проходила прямо уже перед схваткой на арену, а там стояло зеркало, - продолжила спортсменка. - Я посмотрела на себя. Больше не смотрела и до сих пор не смотрю".

Таймазова ранее заявила, что выступит в соревнованиях смешанных команд. Соревнования пройдут 31 июля.