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XXXII летние Олимпийские игры

Врачи оценили степень тяжести травм дзюдоистки Таймазовой

У бронзового призера Олимпийских игр посттравматическая параорбитальная гематома, она будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра
Мадина Таймазова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мадина Таймазова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российской дзюдоистке Мадине Таймазовой диагностирована посттравматическая параорбитальная гематома. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды Андрей Жолинский.

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"У Мадины Таймазовой посттравматическая параорбитальная гематома. Спортсменка будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра", - сказал Жолинский.

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут.

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XXXII летние Олимпийские игры
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