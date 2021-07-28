Врачи оценили степень тяжести травм дзюдоистки Таймазовой

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российской дзюдоистке Мадине Таймазовой диагностирована посттравматическая параорбитальная гематома. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды Андрей Жолинский.
"У Мадины Таймазовой посттравматическая параорбитальная гематома. Спортсменка будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра", - сказал Жолинский.
Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут.