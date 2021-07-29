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Гимнаст Далалоян признался, что отметил завершение выступлений на Олимпиаде "вредной" едой

По итогам соревнований в активе спортсмена золотая медаль в командном многоборье

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиян Артур Далалоян позволил себе отметить завершение выступлений на Играх в Токио "вредной" едой. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

Далалоян завоевал золото в командном многоборье и стал шестым в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

"Пока никак не отметили. Я только после соревнований позволил себе покушать по-человечески. Взял вредную еду, все, что хочется, - колу, пиццу с картошкой фри. Кстати, бургеры тут так себе", - сказал Далалоян.

В активе Далалояна три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали европейских первенств.

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