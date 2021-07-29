Рублев и Павлюченкова вышли в полуфинал олимпийского турнира по теннису в миксте

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанном разряде.

Рублев не сумел выйти во второй круг олимпийского теннисного турнира

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8 в пользу россиян, посеянных на турнире под четвертым номером. В полуфинале Рублев и Павлюченкова сыграют с победителями матча между представителями Австралии Эшли Барти и Джоном Пирсом и греками Стефаносом Циципасом и Марией Саккари.

Рублев и Павлюченкова уже завершили выступление в одиночном разряде.

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфиналов.

Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.