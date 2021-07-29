{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Медведев назвал непрофессиональным вопрос о форме российской сборной

По словам спортсмена, он мог плохо понять слова чилийского репортера, но это не снимает с того ответственности за некорректную постановку вопроса
Даниил Медведев AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Patrick Semansky

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Чилийский журналист должен нести ответственность за непрофессионализм и некорректно поставленный вопрос. Об этом журналистам заявил российский теннисист Даниил Медведев.

На эту тему
Даниил Медведев попросил отстранить журналиста, раскритиковавшего форму россиян на Играх
Даниил Медведев попросил отстранить журналиста, раскритиковавшего форму россиян на Играх

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить чилийского журналиста Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве. В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.

"Я согласен, что, возможно, я не понял вопрос из-за плохого английского [языка] журналиста, но я получал миллион вопросов за свою карьеру и всегда отвечал на них. Я скажу, что вопрос не был профессиональным и корректным. Все должны нести ответственность за поступки, и журналисты тоже, и вопрос был непрофессиональным", - сказал Медведев.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Тренер Дериглазовой заявил, что примет любое решение спортсменки по карьере
По словам Ильдара Мавлютова, рапиристка уже прошла большой спортивный путь
Тренер Дериглазовой заявил, что примет любое решение спортсменки по карьере
Читать полностью