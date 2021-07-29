Теннисист Медведев назвал непрофессиональным вопрос о форме российской сборной

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить чилийского журналиста Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве. В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.

"Я согласен, что, возможно, я не понял вопрос из-за плохого английского [языка] журналиста, но я получал миллион вопросов за свою карьеру и всегда отвечал на них. Я скажу, что вопрос не был профессиональным и корректным. Все должны нести ответственность за поступки, и журналисты тоже, и вопрос был непрофессиональным", - сказал Медведев.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).