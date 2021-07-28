Даниил Медведев попросил отстранить журналиста, раскритиковавшего форму россиян на Играх

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Об этом Медведев рассказал журналистам.

В среду Медведев в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee)

"[Он сказал, что] русский носит на себе клеймо обманщиков, - сказал Медведев. - Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх".

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.