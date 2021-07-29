Гончарова: российские волейболистки повергли в шок действующих олимпийских чемпионок

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Волейболистки сборной России повергли в шок действующих олимпийских чемпионок китаянок, обыграв их на групповом этапе Игр в Токио. Такое мнение журналистам после окончания матча высказала диагональный российской команды Наталия Гончарова.

Российская команда одолела китаянок со счетом 3-2. По ходу четвертого сета она сумела отыграть отставание в семь очков.

"Очень круто! - сказала Гончарова. - Первый сет мы выиграли на эмоциях, но во второй партии уже немного успокоились, в то время как сборная Китая приспособилась к нам, и после уже пошла равная игра. Но сегодня все мы очень хотели победить, думаю, это было видно. Давно не было таких эмоциональных игр, эмоции сыграли важную роль сегодня".

"Думаю, китаянки в шоке - они здесь проиграли уже три игры и сейчас не могут оправиться. Они удивлены", - добавила она.

Волейболистка отметила, что эта победа очень важна для команды. "Мы обыграли олимпийских чемпионок. С точки зрения психологии следующие игры должны быть намного легче, эта победа придаст уверенности", - сказала Гончарова.

Сборная России в группе занимает третье место, китаянки идут пятыми. В четвертом туре группового этапа российская команда встретится со сборной США. Матч состоится 31 июля и начнется в 05:05 мск. Китаянки в тот же день сыграют с итальянками.