{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Гончарова: российские волейболистки повергли в шок действующих олимпийских чемпионок

Ранее в четверг сборная России победила китаянок со счетом 3-2
Арина Федоровцева и Наталья Гончарова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Арина Федоровцева и Наталья Гончарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Волейболистки сборной России повергли в шок действующих олимпийских чемпионок китаянок, обыграв их на групповом этапе Игр в Токио. Такое мнение журналистам после окончания матча высказала диагональный российской команды Наталия Гончарова.

На эту тему
Российские волейболистки победили действующих чемпионок Игр китаянок на Олимпиаде в Токио
Российские волейболистки победили действующих чемпионок Игр китаянок на Олимпиаде в Токио

Российская команда одолела китаянок со счетом 3-2. По ходу четвертого сета она сумела отыграть отставание в семь очков.

"Очень круто! - сказала Гончарова. - Первый сет мы выиграли на эмоциях, но во второй партии уже немного успокоились, в то время как сборная Китая приспособилась к нам, и после уже пошла равная игра. Но сегодня все мы очень хотели победить, думаю, это было видно. Давно не было таких эмоциональных игр, эмоции сыграли важную роль сегодня".

"Думаю, китаянки в шоке - они здесь проиграли уже три игры и сейчас не могут оправиться. Они удивлены", - добавила она.

Волейболистка отметила, что эта победа очень важна для команды. "Мы обыграли олимпийских чемпионок. С точки зрения психологии следующие игры должны быть намного легче, эта победа придаст уверенности", - сказала Гончарова.

Сборная России в группе занимает третье место, китаянки идут пятыми. В четвертом туре группового этапа российская команда встретится со сборной США. Матч состоится 31 июля и начнется в 05:05 мск. Китаянки в тот же день сыграют с итальянками.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Тренер Дериглазовой заявил, что примет любое решение спортсменки по карьере
По словам Ильдара Мавлютова, рапиристка уже прошла большой спортивный путь
Тренер Дериглазовой заявил, что примет любое решение спортсменки по карьере
Читать полностью