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XXXII летние Олимпийские игры

Мамедов: финал Олимпиады в командной рапире был сложным для россиянок, несмотря на счет

Тренер женской сборной России по фехтованию подчеркнул, что не следует обращать внимания на итоговый большой очковый отрыв от соперниц

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Победный финал командного турнира рапиристок на Олимпийских играх в Токио получился сложным для российской команды, несмотря на счет. Такое мнение журналистам высказал главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

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Россиянки в финале победили сборную Франции со счетом 45:34 и завоевали золотые медали Игр в Токио. Национальную команду на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление. В полуфинале Мартьянова заменила Загидуллину. Обратную замену на турнире делать не разрешается.

"В спорте прогнозы не работают, если знаете, как прошли личные соревнования. Наша команда сильная, потенциальные чемпионки мира. Разрыв большой, но финал был тяжелым", - сказал Мамедов.

Сборная России, завоевавшая 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград, поднялась на четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Японии (15-4-6), вторыми идут китайцы (14-6-9), третьими - американцы (13-14-10). Олимпиада завершится 8 августа.

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