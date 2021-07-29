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Кубок мира по шахматам

Костенюк сыграла вничью с Тань Чжунъи в первой партии 1/2 финала Кубка мира по шахматам

Вторая полуфинальная партия пройдет 30 июля
Александра Костенюк Евгений Епанчинцев/ТАСС
Описание
Александра Костенюк
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в первой полуфинальной партии Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

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Вторая партия пройдет 30 июля. В другом полуфинале играют россиянка Александра Горячкина и украинка Анна Музычук.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.

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