Футболист Дриусси стал игроком американского клуба "Остин"

Дриусси заявил, что рад был сыграть за "Зенит" в Суперкубке России с первых минут

"Я очень рад присоединиться к "Остину" и продолжить свою карьеру в MLS. Я следил за этим клубом, и для меня будет честью защищать его цвета", - приводит слова Дриусси пресс-служба "Остина".

Дриусси 25 лет, он выступал за петербургский "Зенит" с 2017 года. Аргентинец провел в составе петербургского клуба 138 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 22 результативные передачи. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, дважды побеждал в Суперкубке России. С 2013 по 2017 год Дриусси выступал за аргентинский клуб "Ривер Плейт", вместе с которым стал чемпионом Аргентины, обладателем Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

24 июля пресс-служба "Зенита" сообщила, что клуб и Дриусси договорились о том, что игрок может выкупить свой контракт, а через два дня было объявлено об уходе аргентинца из команды.

Футбольный клуб "Остин" был основан в 2018 году. С 2021 года команда выступает в MLS. Одним из инвесторов клуба является американский актер Мэттью Макконахи.