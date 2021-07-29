Логунова надеется, что баскетбол 3х3 будет развиваться во всех странах после Олимпиады

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады Анастасия Логунова выразила надежду на то, что баскетбол 3х3 получит развитие в России и других странах. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС по прилете в Москву из Токио.

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 завоевали серебряные медали на Олимпиаде. В четверг команды вернулись в Россию. Баскетбол 3х3 был впервые представлен в программе Олимпийских игр.

"Все очень круто прошло, быстрая пересадка, поспали в самолете, главное, что мы дома, сейчас здесь близкие и друзья, - сказала Логунова. - После финала Томас Бах (президент Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) нас поддержал, потому что мы были расстроены, и пожелал удачи на следующей Олимпиаде. Я надеюсь, что эта Олимпиада показала, что баскетбол 3х3 - это очень интересно, люди начали смотреть, интересоваться. Надеюсь, что этот вид будет развиваться во всех странах".

"Сейчас у нас будет неделя отдыха, нужно успеть восстановиться к следующему сезону. Что касается следующей Олимпиады, то нужно будет смотреть по нашему состоянию. Если будет все хорошо со здоровьем, естественно, поедем за золотом", - добавила спортсменка.

По прилете в Россию прямо в аэропорту молодой человек спортсменки сделал ей предложение. "Я не ожидала, думаю, что по моей реакции это понятно. Очень рада, но не ожидала", - сказала Логунова.

Олимпиада завершится 8 августа.