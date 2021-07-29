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XXXII летние Олимпийские игры

Логунова надеется, что баскетбол 3х3 будет развиваться во всех странах после Олимпиады

Спортсменка рассказала, что после финального матча на Олимпиаде президент МОК пожелал российской команде удачи на следующих Играх

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады Анастасия Логунова выразила надежду на то, что баскетбол 3х3 получит развитие в России и других странах. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС по прилете в Москву из Токио.

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Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 завоевали серебряные медали на Олимпиаде. В четверг команды вернулись в Россию. Баскетбол 3х3 был впервые представлен в программе Олимпийских игр.

"Все очень круто прошло, быстрая пересадка, поспали в самолете, главное, что мы дома, сейчас здесь близкие и друзья, - сказала Логунова. - После финала Томас Бах (президент Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) нас поддержал, потому что мы были расстроены, и пожелал удачи на следующей Олимпиаде. Я надеюсь, что эта Олимпиада показала, что баскетбол 3х3 - это очень интересно, люди начали смотреть, интересоваться. Надеюсь, что этот вид будет развиваться во всех странах".

"Сейчас у нас будет неделя отдыха, нужно успеть восстановиться к следующему сезону. Что касается следующей Олимпиады, то нужно будет смотреть по нашему состоянию. Если будет все хорошо со здоровьем, естественно, поедем за золотом", - добавила спортсменка.

По прилете в Россию прямо в аэропорту молодой человек спортсменки сделал ей предложение. "Я не ожидала, думаю, что по моей реакции это понятно. Очень рада, но не ожидала", - сказала Логунова.

Олимпиада завершится 8 августа.

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Бах, ТомасXXXII летние Олимпийские игры
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