Футболисты "Сочи" вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб "Сочи" на выезде одержал победу над азербайджанской "Кешлей" со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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Голы в составе "Сочи" забили Марко Дуганджич (21-я и 82-я минуты), Никита Бурмистров (38) и Данила Прохин (70). У "Кешли" отличились Фелипе Силва (35) и Рахман Хаджиев (52).

В первом матче, который прошел 22 июля, "Сочи" обыграл азербайджанский клуб со счетом 3:0.

В следующем раунде "Сочи" сыграет с победителем противостояния между сербским "Партизаном" и словацким ДАК-1904. В первом матче клуб из Белграда одержал победу со счетом 1:0. Вторая встреча состоится позднее в четверг.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.