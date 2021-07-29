"Рубин" сыграет с "Ракувом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб "Рубин" сыграет с польским "Ракувом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Футболисты "Сочи" вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций

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Во втором квалификационном раунде "Ракув" играл против литовской "Судувы". Обе встречи завершились без забитых мячей. В серии пенальти польский клуб оказался сильнее со счетом 4:3.

Первый матч против "Ракува" казанский клуб проведет на выезде. Встречи пройдут 5 и 12 августа.

Ранее в третий квалификационный раунд вышел "Сочи", обыгравший азербайджанскую "Кешлю" (3:0, 4:2). В следующем раунде "Сочи" сыграет с победителем противостояния между сербским "Партизаном" и словацким ДАК-1904. В первом матче клуб из Белграда одержал победу со счетом 1:0. Вторая встреча завершится позднее в четверг.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.