Хет-трик Тила вывел "Фейенорд" в третий квалификационный раунд Лиги конференций

ТАСС, 29 июля. Нидерландский футбольный клуб "Фейенорд" дома победил со счетом 3:2 косовскую "Дриту" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Футболисты "Сочи" вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций

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У нидерландского клуба хет-триком отметился Гус Тил (7, 68, 90-я минуты). В составе "Дриты" отличились Марко Симоновски (12) и Астрит Фазлиу (16). Первая встреча завершилась нулевой ничьей.

Тил арендован "Фейенордом" у московского "Спартака". Прошлый сезон он провел в аренде в германском "Фрайбурге". Полузащитник перешел в "Спартак" в августе 2019 года из нидерландского АЗ. Всего в составе красно-белых он провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

В третьем квалификационном раунде "Фейенорд" сыграет со швейцарским "Люцерном". Первый матч роттердамский клуб проведет на выезде 5 августа, ответный - дома 12 августа.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.