"Сочи" сыграет с "Партизаном" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб "Сочи" сыграет с сербским "Партизаном" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Футболисты "Сочи" вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций

На эту тему

"Партизан" на выезде обыграл словацкий клуб ДАК-1904 со счетом 2:0 в ответном матче второго квалификационного раунда. Голы забили Данило Пантич (20-я минута) и Рикарду Гомеш (80). Первая встреча завершилась победой "Партизана" со счетом 1:0.

В первом матче против "Партизана" "Сочи" сыграет дома 5 августа, в ответном - на выезде 12 августа. Также в третьем квалификационном раунде российский "Рубин" встретится с польским "Ракувом".

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.