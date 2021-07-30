Хэмилтон в Венгрии попытается одержать сотую победу в "Формуле-1"

ТАСС, 30 июля. Программа 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Венгрии - стартует в пятницу. После заездов на автодроме "Хунгароринг" пилотов ждет четырехнедельная пауза.

Столкновение двух лидеров чемпионата - нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" и британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") - на прошлом этапе в Великобритании до сих пор остается главной темой в мире "королевских гонок". Руководство австрийской команды перед стартом Гран-при Венгрии подало апелляцию на решение стюардов, наказавших Хэмилтона за этот инцидент 10-секундным штрафом. "Ред Булл" настаивал на том, чтобы семикратный чемпион мира был лишен победы на Гран-при Великобритании или дисквалифицирован, однако апелляция команды была отклонена.

В Венгрии Хэмилтон может достичь исторической отметки - 100 побед в карьере. В случае успеха британец также станет единоличным рекордсменом "Формулы-1" по победам на одном этапе - в Венгрии Хэмилтон восемь раз финишировал первым, сейчас это достижение он делит с немцем Михаэлем Шумахером, который восемь раз побеждал на Гран-при Франции. На счету пилота "Мерседеса" также восемь побед на этапе в Великобритании. Россиянин Никита Мазепин на прошлом Гран-при второй раз в сезоне по итогам гонки опередил партнера по "Хаасу" немца Мика Шумахера, в Венгрии он постарается развить успех.

Гран-при Венгрии вошло в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших гонщиков планеты. Однако трасса под Будапештом постоянно подвергается критике. Гонки здесь получаются одними из самых скучных. Помимо Хэмилтона, в Венгрии из действующих пилотов побеждали финн Кими Райкконен (2005), австралиец Даниэль Риккьярдо (2014), немец Себастьян Феттель (2015, 2017) и испанец Фернандо Алонсо (2003).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).