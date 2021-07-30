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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Вязовкин стал пятым в академической гребле на Олимпийских играх

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевал грек Стефанос Дускос
Александр Вязовкин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Вязовкин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Вязовкин занял пятое место в академической гребле в одиночках на Олимпийских играх в Токио.

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Победителем с олимпийским рекордом стал грек Стефанос Дускос, результат которого составил 6 минут 40,45 секунды. Второе место занял норвежец Хьетиль Борк (+1,21), третье - хорват Дамир Мартин (+2,13). Вязовкин отстал от победителя на 8,64 секунды.

Ранее россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером в соревнованиях одиночек у женщин.

В медальном зачете Олимпиады сборная России занимает четвертое место, завоевав восемь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует команда Китая (15-7-9), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими - американцы (14-14-10).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай157931
2Япония154625
3США14141038
4Россия812929
5Австралия821020
6Великобритания57618
7Южная Корея43512
8Франция35311
9Германия33713
10Италия271019
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Новая Зеландия2215
14Венгрия2125
15Словения2114
16Хорватия2024
17Косово2002
18Бразилия1337
19Швейцария1326
20Румыния1304
21Тайвань1236
22Чехия1214
23Грузия1203
24Сербия1124
24Австрия1124
26Тунис1102
26Гонконг1102
26Норвегия1102
29Эстония1012
29Узбекистан1012
29Ирландия1012
32Иран1001
32Таиланд1001
32Эквадор1001
32Филиппины1001
32Бермудские острова1001
32Словакия1001
32Фиджи1001
32Латвия1001
32Греция1001
41Испания0213
42ЮАР0202
43Монголия0123
43Индонезия0123
45Бельгия0112
45Дания0112
47Болгария0101
47Индия0101
47Колумбия0101
47Туркмения0101
47Иордания0101
47Северная Македония0101
47Польша0101
47Венесуэла0101
55Украина0044
56Казахстан0033
57Турция0022
57Египет0022
57Мексика0022
60Аргентина0011
60Израиль0011
60Кувейт0011
60Кот-д'Ивуар0011
60Куба0011
60Финляндия0011
60Сан-Марино0011
60Португалия0011

 

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