Россиянин Вязовкин стал пятым в академической гребле на Олимпийских играх

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Вязовкин занял пятое место в академической гребле в одиночках на Олимпийских играх в Токио.

На эту тему

Победителем с олимпийским рекордом стал грек Стефанос Дускос, результат которого составил 6 минут 40,45 секунды. Второе место занял норвежец Хьетиль Борк (+1,21), третье - хорват Дамир Мартин (+2,13). Вязовкин отстал от победителя на 8,64 секунды.

Ранее россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером в соревнованиях одиночек у женщин.

В медальном зачете Олимпиады сборная России занимает четвертое место, завоевав восемь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует команда Китая (15-7-9), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими - американцы (14-14-10).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.