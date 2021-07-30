Россиянин Вязовкин стал пятым в академической гребле на Олимпийских играх

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Вязовкин занял пятое место в академической гребле в одиночках на Олимпийских играх в Токио.
Победителем с олимпийским рекордом стал грек Стефанос Дускос, результат которого составил 6 минут 40,45 секунды. Второе место занял норвежец Хьетиль Борк (+1,21), третье - хорват Дамир Мартин (+2,13). Вязовкин отстал от победителя на 8,64 секунды.
Ранее россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером в соревнованиях одиночек у женщин.
В медальном зачете Олимпиады сборная России занимает четвертое место, завоевав восемь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует команда Китая (15-7-9), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими - американцы (14-14-10).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|15
|7
|9
|31
|2
|Япония
|15
|4
|6
|25
|3
|США
|14
|14
|10
|38
|4
|Россия
|8
|12
|9
|29
|5
|Австралия
|8
|2
|10
|20
|6
|Великобритания
|5
|7
|6
|18
|7
|Южная Корея
|4
|3
|5
|12
|8
|Франция
|3
|5
|3
|11
|9
|Германия
|3
|3
|7
|13
|10
|Италия
|2
|7
|10
|19
|11
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Новая Зеландия
|2
|2
|1
|5
|14
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|15
|Словения
|2
|1
|1
|4
|16
|Хорватия
|2
|0
|2
|4
|17
|Косово
|2
|0
|0
|2
|18
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|19
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|20
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|22
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|24
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|24
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|26
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|26
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|26
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|29
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|29
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|32
|Иран
|1
|0
|0
|1
|32
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|32
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|32
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|32
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|32
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|32
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|32
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|32
|Греция
|1
|0
|0
|1
|41
|Испания
|0
|2
|1
|3
|42
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|43
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|43
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|45
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|45
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|47
|Индия
|0
|1
|0
|1
|47
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|47
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|47
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|47
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|47
|Польша
|0
|1
|0
|1
|47
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|55
|Украина
|0
|0
|4
|4
|56
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|57
|Турция
|0
|0
|2
|2
|57
|Египет
|0
|0
|2
|2
|57
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|60
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|60
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|60
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|60
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|60
|Куба
|0
|0
|1
|1
|60
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|60
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|60
|Португалия
|0
|0
|1
|1