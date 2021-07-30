Президент федерации гребного спорта назвал фееричным результат Пракатень на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Результат Анны Пракатень в заезде одиночек в академической гребле на Олимпиаде можно назвать фееричным. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг.

"Была обоснованная уверенность, что Аня может побороться за золото. Но, безусловно, это результат фееричный, я однозначно счастлив. Мы двинемся к Парижу (к Олимпиаде-2024) и реализуем мечту", - сказал он.

"Атлеты по-разному проходят дистанцию: сегодня тактика для Эммы получилась более подходящая, а Аня, как правило, не идет со старта вперед, а работает середину. Но получилось далековато: Эмма уехала, и не получилось навязать борьбу на финише. Однозначно Аня показала свой максимальный результат", - добавил Свирин.

Россиянка стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, тогда второй стала Антонина Махина.