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XXXII летние Олимпийские игры

Президент федерации гребного спорта назвал фееричным результат Пракатень на Олимпиаде

Россиянка стала серебряным призером Олимпийских игр в заезде одиночек в академической гребле
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин
© Александр Щербак/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Результат Анны Пракатень в заезде одиночек в академической гребле на Олимпиаде можно назвать фееричным. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

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Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг.

"Была обоснованная уверенность, что Аня может побороться за золото. Но, безусловно, это результат фееричный, я однозначно счастлив. Мы двинемся к Парижу (к Олимпиаде-2024) и реализуем мечту", - сказал он.

"Атлеты по-разному проходят дистанцию: сегодня тактика для Эммы получилась более подходящая, а Аня, как правило, не идет со старта вперед, а работает середину. Но получилось далековато: Эмма уехала, и не получилось навязать борьбу на финише. Однозначно Аня показала свой максимальный результат", - добавил Свирин.

Россиянка стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, тогда второй стала Антонина Махина.

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