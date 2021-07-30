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XXXII летние Олимпийские игры
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Гребец Пракатень призналась, что нынешний сезон стал для нее лучшим в карьере

Россиянка заняла второе место в академической гребле в соревновании одиночек

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Нынешний сезон для серебряного призера Олимпийских игр в Токио по академической гребле россиянки Анны Пракатень стал лучшим в карьере. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

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В пятницу Пракатень заняла второе место в академической гребле в соревновании одиночек. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

"Этот сезон для меня - лучшее в карьере, о чем я могла мечтать. Он был очень тяжелый, и последние метры гонки тяжело дались. Может быть, нужно было пройти все это на крупных экипажах, чтобы в итоге я стояла здесь и радовалась медали", - сказала Пракатень.

Спортсменка оценила вероятность своего выступления на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году. "Не заглядывала так далеко. В целом бы хотелось побороться, много что еще хотелось бы сделать", - отметила Пракатень.

Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, тогда второе место заняла Антонина Махина.

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