{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Хачанов не стал отвечать на вопрос бразильского журналиста про флаг ОКР

Репортер уточнил, имеет ли для спортсмена значение, под каким флагом выступать в финале
Карен Хачанов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос о флагах России и Олимпийского комитета России (ОКР) после полуфинального матча в Токио. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Теннисист Медведев назвал непрофессиональным вопрос о форме российской сборной
Теннисист Медведев назвал непрофессиональным вопрос о форме российской сборной

Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале олимпийского турнира. В финале 25-летний россиянин встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

После матча бразильский журналист спросил Хачанова, имеет ли для него значение то, под каким флагом он будет выступать в финале олимпийского турнира - российским или флагом ОКР. Теннисист отказался отвечать на этот вопрос.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Ранее в среду россиянин Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Российский дзюдоист Башаев сразится за бронзу Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг
Читать полностью