Теннисист Хачанов не стал отвечать на вопрос бразильского журналиста про флаг ОКР

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос о флагах России и Олимпийского комитета России (ОКР) после полуфинального матча в Токио. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

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Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале олимпийского турнира. В финале 25-летний россиянин встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

После матча бразильский журналист спросил Хачанова, имеет ли для него значение то, под каким флагом он будет выступать в финале олимпийского турнира - российским или флагом ОКР. Теннисист отказался отвечать на этот вопрос.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Ранее в среду россиянин Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической.