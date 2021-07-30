Путин поздравил Виталину Бацарашкину со второй золотой медалью Олимпиады в Токио

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона - отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами. В вас верят, вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики", - говорится в сообщении.

Президент пожелал россиянке новых достижений и всего наилучшего.

В пятницу Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на Олимпийских играх, победив в стрельбе из пистолета с 25 м. Ранее россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м среди смешанных пар (микст).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.