Песков призвал видеть разницу между атлетами и спортивными чиновниками Белоруссии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил журналистов, задавших ему в пятницу вопрос о критике президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес сборной страны, которая пока не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Токио.

По мнению представителя Кремля, Лукашенко, который в том числе посоветовал спортсменам не возвращаться в страну без наград, обращался не к ним, а к чиновникам. "Он [президент Белоруссии] не обращался к спортсменам, когда об этом говорил, он обращался к спортивным чиновникам", - указал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия пригласить к себе белорусских атлетов после этого заявления Лукашенко, и посоветовал еще раз пересмотреть обращение белорусского лидера.

Песков отметил, что спортсмены и спортивные чиновники - "это две большие разницы". "И говорил он [Лукашенко] как раз о том случае, когда чиновники, те, которые сопровождают настоящих спортсменов, иногда просто занимаются таким туризмом, - констатировал представитель Кремля. - Туризмом в то время, когда спортсмены, как наша [рапиристка Марта] Мартьянова не только себя не жалеют, но свое здоровье не жалеют".