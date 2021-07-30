{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Песков призвал видеть разницу между атлетами и спортивными чиновниками Белоруссии

Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о критике президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес сборной страны, которая пока не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил журналистов, задавших ему в пятницу вопрос о критике президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес сборной страны, которая пока не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Токио.

По мнению представителя Кремля, Лукашенко, который в том числе посоветовал спортсменам не возвращаться в страну без наград, обращался не к ним, а к чиновникам. "Он [президент Белоруссии] не обращался к спортсменам, когда об этом говорил, он обращался к спортивным чиновникам", - указал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия пригласить к себе белорусских атлетов после этого заявления Лукашенко, и посоветовал еще раз пересмотреть обращение белорусского лидера.

Песков отметил, что спортсмены и спортивные чиновники - "это две большие разницы". "И говорил он [Лукашенко] как раз о том случае, когда чиновники, те, которые сопровождают настоящих спортсменов, иногда просто занимаются таким туризмом, - констатировал представитель Кремля. - Туризмом в то время, когда спортсмены, как наша [рапиристка Марта] Мартьянова не только себя не жалеют, но свое здоровье не жалеют".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичXXXII летние Олимпийские игры
КХЛ
Айван Занатта возглавил клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар"
С 2008 по 2010 год специалист работал в тренерском штабе петербургского СКА
Читать полностью