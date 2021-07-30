Тренер Осиповой призналась, что до последнего верила в победу лучницы на Олимпиаде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Елена Осипова, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады в стрельбе из лука, была на волосок от победы. Как заявила ТАСС тренер Лола Валихаджаева, она была до последнего уверена в победе своей воспитанницы.

В пятницу Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале, став серебряным призером. Ранее Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире.

"Я чуть расстроилась из-за серебра, до сих пор не научилась ему радоваться. Но была безумно счастлива, когда она попала в финал. Елена действительно была на волосок от золота, как она говорит, дурные мысли в голову залетели, какие-то сомнения. До последнего момента я верила, что будет золото", - сказала собеседница агентства.

Тренер добавила, что особенно рада за Осипову, потому что она была одной из тех, кто пришел в первый набор секции по стрельбе из лука, когда она была организована. "Помню, как мы тогда ходили по школам с луком и агитировали приходить в секцию, из того набора осталась заниматься она одна. Я счастлива, что она дошла, хватило сил, терпения, мужества, были и удачи, и проигрыши, по-разному было. Но ей хватило сил, чтобы дойти до такого уровня", - отметила Валихаджаева.

По словам тренера, Осипова теперь намерена принять участие в чемпионате мира и финале Кубка мира. "Настрой у нее решительный, она хочет отвоевать золото у кореянок. Сказала, что все равно возьмет", - сказала собеседница, добавив, что есть планы на участие и в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе в соревнованиях среди женщин на Играх в Москве в 1980 году.