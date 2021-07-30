Футболист "Спартака" Соболев заявил, что год ждал матча с "Крыльями Советов"

В матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком" Соболев забил с пенальти на 68-й минуте, его гол стал единственным в матче и принес "Спартаку" победу. Соболев выступал за "Крылья Советов" с 2018 года, в январе 2020-го был отдал в аренду в "Спартак", который летом того же года выкупил футболиста.

"Я где-то год ждал этого матча, но немного не так его представлял, хотел, чтобы был заполнен стадион и были болельщики, но в наше время хотя бы так. Я очень рад снова оказаться в Самаре, это, можно сказать, родной для меня клуб, потому что он дал мне дорогу дальше, я благодарен ребятам и болельщикам", - сказал Соболев.

"Спартак" одержал первую победу и с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" потерпели второе поражение подряд и находятся на 13-й позиции, не набрав баллов.