Гол Соболева принес победу "Спартаку" над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре на "Солидарность-Арене", на матче могли присутствовать не более 500 болельщиков.

На 66-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR) и назначил пенальти в ворота "Крыльев Советов" за игру рукой в штрафной площади. 11-метровый реализовал выступавший с 2018 по 2020 год за "Крылья Советов" Александр Соболев (68-я минута), его гол стал первым для "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.

На 54-й минуте мяч в ворота "Крыльев Советов" забил Зелимхан Бакаев, однако после использования VAR гол был отменен из-за офсайда.

На 76-й минуте вместо Романа Ежова на поле вышел полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, этот матч стал для него дебютным в РПЛ. Пиняеву 16 лет, восемь месяцев и 28 дней. Самым молодым дебютантом чемпионатов России является Алексей Ребко, который сыграл в своем первом матче за "Спартак" в возрасте 16 лет и два месяца.

"Спартак" одержал первую победу и с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" потерпели второе поражение подряд и находятся на 13-й позиции, не набрав баллов. В следующем туре РПЛ "Спартак" сыграет дома с "Нижним Новгородом" 7 августа. "Крылья Советов" в этот же день на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".