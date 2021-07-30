{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гол Соболева принес победу "Спартаку" над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

Красно-белые выиграли впервые в сезоне
Александр Соболев и Алекс Крал Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Александр Соболев и Алекс Крал
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре на "Солидарность-Арене", на матче могли присутствовать не более 500 болельщиков.

На 66-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR) и назначил пенальти в ворота "Крыльев Советов" за игру рукой в штрафной площади. 11-метровый реализовал выступавший с 2018 по 2020 год за "Крылья Советов" Александр Соболев (68-я минута), его гол стал первым для "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.

На 54-й минуте мяч в ворота "Крыльев Советов" забил Зелимхан Бакаев, однако после использования VAR гол был отменен из-за офсайда.

На 76-й минуте вместо Романа Ежова на поле вышел полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, этот матч стал для него дебютным в РПЛ. Пиняеву 16 лет, восемь месяцев и 28 дней. Самым молодым дебютантом чемпионатов России является Алексей Ребко, который сыграл в своем первом матче за "Спартак" в возрасте 16 лет и два месяца.

"Спартак" одержал первую победу и с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" потерпели второе поражение подряд и находятся на 13-й позиции, не набрав баллов. В следующем туре РПЛ "Спартак" сыграет дома с "Нижним Новгородом" 7 августа. "Крылья Советов" в этот же день на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Рубин22004-06
2Краснодар11003-03
3Зенит11003-13
4Локомотив11003-13
5Динамо11002-03
6Ахмат11002-13
7ЦСКА11001-03
8Нижний Новгород11001-03
9Спартак21011-13
10Сочи10010-10
11Уфа10010-10
12Химки10011-30
13Крылья Советов20021-30
14Ростов10010-20
15Урал10010-30
16Арсенал20021-60

 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Рубин" разгромил "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев
"Рубин" разгромил "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу
Читать полностью