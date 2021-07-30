Гол Соболева принес победу "Спартаку" над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре на "Солидарность-Арене", на матче могли присутствовать не более 500 болельщиков.
На 66-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR) и назначил пенальти в ворота "Крыльев Советов" за игру рукой в штрафной площади. 11-метровый реализовал выступавший с 2018 по 2020 год за "Крылья Советов" Александр Соболев (68-я минута), его гол стал первым для "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
На 54-й минуте мяч в ворота "Крыльев Советов" забил Зелимхан Бакаев, однако после использования VAR гол был отменен из-за офсайда.
На 76-й минуте вместо Романа Ежова на поле вышел полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, этот матч стал для него дебютным в РПЛ. Пиняеву 16 лет, восемь месяцев и 28 дней. Самым молодым дебютантом чемпионатов России является Алексей Ребко, который сыграл в своем первом матче за "Спартак" в возрасте 16 лет и два месяца.
"Спартак" одержал первую победу и с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" потерпели второе поражение подряд и находятся на 13-й позиции, не набрав баллов. В следующем туре РПЛ "Спартак" сыграет дома с "Нижним Новгородом" 7 августа. "Крылья Советов" в этот же день на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|12
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0