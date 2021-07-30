Котики снова лучшие. Итоги седьмого дня Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали шесть наград в седьмой день Олимпийских игр в Токио. Российская команда после семи дней Олимпиады занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

На эту тему Российские спортсмены завоевали две золотые медали в седьмой день Олимпийских игр

В пятницу золотые медали выиграли Евгений Рылов в плавании на 200 метров на спине и Виталина Бацарашкина в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров. Обладателями серебряных наград стали Анна Пракатень (академическая гребля, одиночки), Елена Осипова (стрельба из лука), а также Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков (командные соревнования по фехтованию на шпагах). Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев (весовая категория свыше 100 кг). Лидируют в общем медальном зачете китайские спортсмены, которые завоевали 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград, вторыми идут японцы (17-4-7), третьими - американцы (14-16-11). В субботу в Токио разыграют 21 комплект медалей. Сталь для людей, золото для Бацарашкиной Медальон школы кота работает - Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пистолета с 25 м, выиграв в финальной перестрелке у южнокорейской спортсменки Ким Мин Чон. Бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань. Ранее Бацарашкина принесла российской команде первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в соревновании смешанных пар. В качестве талисмана спортсменка носит с собой медальон одной из школ вселенной польского писателя Анджея Сапковского и одноименной серии игр "Ведьмак", а официальный аккаунт компьютерной игры даже поздравил ее с прошлым золотом.

"Виталина еще на прошлой Олимпиаде (Бацарашкина в Рио-де-Жанейро заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м - прим. ТАСС) тоже была с амулетом из "Ведьмака". И тогда она решила, что он теперь всегда с ней будет, как будто это ее талисман. Вообще она прочитала все книги Сапковского, несколько раз прошла игру", - рассказала Ирина Бацарашкина, мать спортсменки. Она отметила, что разработчики игры поздравляли Бацарашкину с серебряной медалью еще в 2016 году, прислав небольшие подарки. "Что чувствую сейчас? Радость от того, что закончились соревнования и скоро поеду домой. Не думала, что столько выиграю наград, - призналась сама спортсменка. - Одинаково сложные были выступления, 2 августа уезжаю домой". "Я надеюсь, что число занимающихся стрелковым спортом увеличится. Очень надеюсь, в Омске построят тир наконец-то, чтобы можно было тренироваться в отличных условиях. Вчера разговаривала с тренером, она сказала, что ее муж, тоже тренер, не может справляться с детьми, потому что очень много новичков пришло, увеличивается количество желающих", - рассказала Бацарашкина. Двукратную олимпийскую чемпионку поздравил президент России Владимир Путин. "Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона - отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами. В вас верят, вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики", - говорится в поздравительной телеграмме.

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Котик водоплавающий Главный герой российского плавания Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом, в пятницу он завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине. Он стал первым отечественным пловцом, выигравшим золото Олимпийских игр в этой дисциплине, с 1988 года, тогда на Играх в Сеуле победу одержал Игорь Полянский. Ранее Рылов финишировал первым на дистанции 100 м на спине, также он стал серебряным призером в эстафете 4х200 м вольным стилем. Российский спортсмен на 200-метровке установил новый олимпийский рекорд, показав результат 1 минута 53,27 секунды, вторым в финальном заплыве финишировал американец Райан Мёрфи, третьим - британец Люк Гринбэнк. "Пока лучший в мире - Аарон Пирсол (обладатель мирового рекорда на дистанции 200 м на спине - прим. ТАСС), это все, что я могу сказать, - ответил Рылов на вопрос, считает ли он себя лучшим на планете. - Выпендриваться и говорить, что мог лучше, наверное, будет лишним. Мог ли я это сделать, уже другой вопрос. Участие в эстафете сказалось, потому что пришлось плыть две дистанции подряд и два раза пришлось полностью выкладываться".

Неприятная ситуация произошла уже после соревнований - Мёрфи после поражения заявил, что "участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым", однако уже на пресс-конференции пояснил, что не подозревает российского спортсмена в употреблении допинга. "Здесь нет никаких обвинений, я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба - очень талантливые пловцы, - попытался объяснить свои слова американский пловец. - Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна быть более транспарентной. Я не подозреваю Евгения". Слова американского спортсмена наделали много шума - как в СМИ, так и среди болельщиков, так что Рылову пришлось записать официальное обращение, чтобы прояснить ситуацию. "Мы с Мёрфи списались в "Инстаграме", лично все друг другу объяснили, произошло недоразумение, его неправильно поняли. У него спросили в общем, что он думает про допинг в мире плавания, а он ответил, что, скорее всего, не все являются чистыми спортсменами. В принципе, он имеет полное право так думать, и, скорее всего, где-то так и есть", - сказал Рылов. "Но интерпретировали это немного неправильно, применили именно к нашему заплыву - финалу 200-метровки. Он написал мне личное сообщение, попросил прощения за то, что произошло такое недопонимание на пресс-конференции. Я уже написал свой пост про то, что я об этом думаю. Все хорошо, никаких проблем нет", - добавил российский спортсмен. Теперь о действительно важных вещах - ранее организаторы соревнований запретили Рылову надевать маску с котом на церемонии награждения. Позднее Международный олимпийский комитет в комментарии для ТАСС объяснил, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета. Сегодня Рылов снова стоял на пьедестале в обычной белой маске, но надел маску с изображением кота на фотосессию после церемонии награждения.

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Серебро для мушкетеров Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах, в финале россияне уступили японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков. Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи. Российские шпажисты во второй раз в истории выиграли серебряные медали в командном турнире, на Играх в 1996 году в Атланте серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. "Фехтование часто противоречит всем прогнозам, которые делают специалисты, - сказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов. - От мужской шпаги, которая запрыгнула в уходящий поезд и получила лицензию, наверно, ничего не ожидали. Но потенциально ребята сильные, и сегодня они смогли этот потенциал раскрыть. Это большая радость, спустя 25 лет у нас медаль в мужской шпаге на Олимпийских играх". В четвертьфинале командного турнира российские шпажисты победили сборную Италии (45:34), а в полуфинале выиграли у команды Китая (45:38). "Очень тяжелая была встреча с итальянцами, но наши ребята хорошо работали, все делали. Может быть, если бы не было этой паузы, продолжили бы на кураже, смогли бы выиграть, но вечером японцы нам шансов практически не дали", - отметил Мамедов.

Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион в личном турнире в фехтовании на шпагах Павел Колобков признался, что ужасно волновался, когда смотрел финал командного турнира. "Смотрел, как будто сам фехтовал, переживал ужасно - с одной стороны, оторваться не мог, с другой стороны, смотреть тоже очень тяжело. У нас, надо сказать, очень сильная и ровная команда, а с Пашей Суховым еще, помню, сам фехтовал. Бида с Глазковым тогда еще совсем молодыми были", - поделился эмоциями Колобков. "Я рад, что они успели раскрыть свой потенциал, что являются сейчас одними из лидеров, они заслуженно попали на Олимпийские игры и стали единственной из европейских команд, которая отобралась в первую четверку. В наше время законодателями мод были Германия, Франция, Италия, Венгрия, сейчас акцент сместился на Азию. Мне фехтование наших ребят понравилось, были ошибки, к сожалению, они не позволили выиграть у достаточно крепкой команды Японии, но борьба была равная. Отличный результат, поздравляю, впереди у этой команды, я уверен, еще много возможностей и много побед, главное - сохранить команду, уверен, еще и молодые талантливые ребята подойдут", - добавил Колобков.

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Впервые с 1980 года Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках. Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, выигравшей олимпийскую медаль в данном виде программы, тогда второй стала Антонина Махина. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды), Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75). "Впечатления радости, усталости, не думали, что такое может быть. Я очень довольна, не могла даже мечтать о таком, - сказала она. - Эмма - очень опытная спортсменка, я не гонялась с ней никогда и была рада с ней погоняться, она как легенда. Если бы я сделала по-другому, со старта бы ушла [вперед], я не знаю как бы сложилось, придерживалась того, что на 1 000 метров у меня есть возможность отыграться".

Спортсменка вспомнила, что начала выступать в одиночке лишь полгода назад. "Тренер так решил, это буквально случайно получилось, он посмотрел и сказал, что можно в одиночке. Сначала показалось в России, что могу, и уже постепенно [вышла на международный уровень]. Секрета [успеха] нет - нужно верить в план, в тренера, в себя, много работы сделали, очень много работать - это главный секрет", - отметила она. Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин уверен, что российская спортсменка показала максимальный результат. "Была обоснованная уверенность, что Аня может побороться за золото, но, безусловно, это результат фееричный, я однозначно счастлив, - отметил он. - Мы двинемся к Парижу (к Олимпиаде-2024 - прим. ТАСС) и реализуем мечту. Однозначно Аня показала свой максимальный результат". "Этот сезон для меня - лучшее в карьере, о чем я могла мечтать, - призналась Пракатень. - Он был очень тяжелый, и последние метры гонки тяжело дались. Может быть, нужно было пройти все это на крупных экипажах, чтобы в итоге я стояла здесь и радовалась медали".

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Серебряная стрела Елена Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале олимпийского турнира по стрельбе из лука в личном зачете и стала серебряным призером. В пяти сетах выявить победительницу не удалось, матч завершился со счетом 5:5. Судьбу золотой медали определил решающий выстрел - Ан Сан выбила 10 очков, Осипова - восемь. Бронзовую медаль выиграла итальянка Лучилла Боари. Осипова стала первой в истории российской стрельбы из лука спортсменкой, завоевавшей награду Олимпийских игр в личном первенстве. В предыдущий раз отечественные лучницы выигрывали медаль в индивидуальном зачете в 1992 году, когда Наталья Валеева стала бронзовым призером. Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе, ставшая лучшей в личных соревнованиях на Играх в Москве в 1980 году. "Я старалась, делала все, что могла, но немного не дотянула", - сказала Осипова после соревнований.

Тренер лучницы Лола Валихаджаева рассказала ТАСС, что была до последнего уверена в победе своей воспитанницы. "Я чуть расстроилась из-за серебра, до сих пор не научилась ему радоваться, но была безумно счастлива, когда она попала в финал. Елена действительно была на волосок от золота, как она говорит, дурные мысли в голову залетели, какие-то сомнения. До последнего момента я верила, что будет золото", - сказала собеседница агентства. Тренер добавила, что особенно рада за Осипову, потому что она была одной из тех, кто пришел в первый набор секции по стрельбе из лука, когда она была организована. "Помню, как мы тогда ходили по школам с луком и агитировали приходить в секцию, из того набора осталась заниматься она одна. Я счастлива, что она дошла, хватило сил, терпения, мужества, были и удачи, и проигрыши, по-разному было. Но ей хватило сил, чтобы дойти до такого уровня", - отметила Валихаджаева. По словам тренера, Осипова теперь намерена принять участие в чемпионате мира и финале Кубка мира. "Настрой у нее решительный, она хочет отвоевать золото у кореянок. Сказала, что все равно возьмет", - сказала она, добавив, что есть планы и на участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

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Снова бронза Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 кг, в схватке за бронзу он победил украинца Якова Хаммо. Олимпийским чемпионом стал чех Лукаш Крпалек, серебро - у грузина Гурама Тушишвили, вторую бронзовую медаль выиграл двукратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира француз Тедди Ринер. В четвертьфинале Башаев победил Ринера, а в полуфинале проиграл Тушишвили. "Когда мы боролись с Ринером на "Мастерсе", я уже понимал, что он такой же человек, как и все остальные, - может ошибиться, может упасть, ничего такого, - сказал Башаев. - Думаю, ему проигрывают из-за страха его регалий. Он постоянно выигрывал, но его переоценивали, а это его расслабляет - с 2012 года я внимательно смотрел его схватки, он становился слабее как дзюдоист. И только после проигрыша у него был резкий подъем, но он не лучший дзюдоист, и сегодня я это почувствовал, хотя он и двукратный олимпийский чемпион". "Больше меня беспокоила следующая схватка - физически я был уже уставший. Возьми я золото, для меня это было бы стопроцентное попадание, но... В полуфинале с грузином после броска все немного поплыло", - добавил российский спортсмен.

После олимпийского турнира тяжеловесов в Токио Ринер, которому Башаев помешал в третий раз подряд завоевать золото Игр, заявил журналистам, что только после Олимпиады в Париже намерен "закрыть книгу своей спортивной истории". "Я хотел бы еще раз встретиться с Ринером в Париже, я вообще боролся бы с ним каждый день, чтобы прогрессировать, потому что, чтобы стать лучшим, нужно бороться с лучшими. Наверное, многие скажут "ошибка", "ему повезло", и это нормально, а я буду пытаться доказывать, что это данность - пусть привыкает", - заявил Башаев. Российские дзюдоисты завоевали третью медаль на Олимпиаде в Токио, ранее бронзовые награды выиграли Мадина Таймазова (до 70 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг). Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной награды чемпионатов Европы. "Личные соревнования закончились, но, к сожалению, не так, как мы планировали. Но все равно ребята бились до конца, и я благодарен каждому, они старались. Думал, надеялся, что у нас будет минимум три золотые награды. Результат назову удовлетворительным", - сказал главный тренер национальной команды Хасанби Таов, отметив, что ответственность за определение состава и результат берет на себя.

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Теннис в предвкушении Российский теннис находится в шаге от очередного исторического достижения. В пятницу Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) и вышел в финал олимпийского турнира. В финале 25-летний россиянин встретится с представителем Германии Александром Зверевым. На счету отечественных теннисистов одна золотая медаль в мужском одиночном разряде на Олимпиадах - в 2000 году ее выиграл Евгений Кафельников. На Играх-1992 бронзу завоевал Андрей Черкасов. "Рад за Карена, представившийся ему шанс он использовал с вероятностью 200% и вышел в финал. Думаю, что в финале он будет играть с таким же настроем, как и сегодня. Я буду абсолютно искренне рад, если Карен завоюет золотую медаль. Карен сам будет понимать, когда время пройдет и он закончит карьеру, насколько это будет ценная награда, надеюсь, она будет высшего достоинства", - отметил Кафельников.

Российские теннисисты не уедут из Токио без золота - две российские пары сыграют в финале олимпийского турнира в смешанном разряде. На стадии 1/2 финала Елена Веснина и Аслан Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича (7:6 (7:4), 7:5), а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев оказались сильнее австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса (5:7, 6:4, 13:11). Этот финал станет вторым в истории Олимпиад, в котором друг против друга сыграют представители России. На Играх 2008 года в Пекине в финале женского одиночного турнира россиянка Елена Дементьева обыграла соотечественницу Динару Сафину, бронзовую медаль тогда завоевала еще одна российская теннисистка Вера Звонарева. "Не ждали этого, за полгода создали пары. Очень хорошо помог сбор в Южно-Сахалинске. Все ребята в форме, кроме [Даниила] Медведева. Кто будет фаворитом - не так важно. Наши же играют, какие фавориты?" - сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, изначально федерация рассчитывала на одно золото - в женском парном разряде. "Но сбор в Южно-Сахалинске сделал свое дело", - отметил он. Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде запланирован на 1 августа. В этот же день состоится финал турнира смешанных пар.

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Коронавирус Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, сообщалось в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета "Токио-2020". Трое из зараженных являются спортсменами. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 225. Уже второй день подряд обновляется рекорд суточного прироста новых случаев заражения среди людей, связанных с проведением Игр. В четверг организаторы объявили о 24 новых случаях. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без болельщиков на трибунах. Олимпиада завершится 8 августа.