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Футбол в России

Андреев: "Крыльям Советов" не хватило удачи в матче чемпионата России со "Спартаком"

В пятницу самарцы на своем поле проиграли красно-белым со счетом 0:1 во втором туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" чуть-чуть не хватило везения в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

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В пятницу "Крылья Советов" на своем поле проиграли "Спартаку" со счетом 0:1. Единственный гол на 68-й минуте забил нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти.

"На самом деле счет на табло незаслуженный, команда играла лучше, - сказал Андреев. - Не могу кого-то отметить, в целом команда выглядела хорошо, команда набирает форму, заметна разница между первой игрой и сегодняшним матчем. Чуть-чуть не хватило удачи, может быть, футбольного фарта".

В разговоре с журналистами после матча генеральный директор "Крыльев Советов" затронул тему судейства. "Я считаю, что если бы арбитр назначил второй пенальти, но в ворота "Спартака", было бы справедливо. Наверное, все заметили, что наши игроки боролись, показали характер, есть перспектива. Все отдали себя на 100%, у меня претензий к ребятам нет", - отметил он.

В следующем туре "Крылья Советов" 7 августа на выезде сыграют против тульского "Арсенала". "Спартак" в тот день примет "Нижний Новгород".

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