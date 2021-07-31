Россиянка Кирпичникова стала восьмой в плавании на 800 м кролем на Олимпийских играх

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла восьмое место на Олимпийских играх в Токио в плавании на 800 м вольным стилем.
Победу одержала американка Кэти Ледеки, результат которой составил 8 минут 12,57 секунды. Второй стала австралийка Ариарне Титмус (+1,26), третьей - итальянка Симона Куадарелла (+5,78). Кирпичникова отстала от победительницы на 13,73 секунды.
Ледеки стала семикратной олимпийской чемпионкой, также на текущей Олимпиаде она дважды стала серебряным призером. На ее счету 15 побед на чемпионатах мира.
Кирпичниковой 21 год, в ее активе две серебряные и одна бронзовая награда чемпионата Европы 2021 года.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-4-7), на третьем месте - американцы (16-17-11). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|19
|10
|11
|40
|2
|Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|16
|17
|11
|44
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|10
|3
|12
|25
|6
|Великобритания
|7
|9
|9
|25
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|6
|14
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|12
|21
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|24
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|28
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|34
|Иран
|1
|0
|0
|1
|34
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|34
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|34
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|34
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|34
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|34
|Греция
|1
|0
|0
|1
|34
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Испания
|0
|2
|1
|3
|43
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|45
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|45
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|47
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|47
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Куба
|0
|1
|1
|2
|47
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|51
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|51
|Индия
|0
|1
|0
|1
|51
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|51
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|51
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|51
|Польша
|0
|1
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|58
|Украина
|0
|0
|4
|4
|59
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
|Турция
|0
|0
|2
|2
|60
|Египет
|0
|0
|2
|2
|60
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|63
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|63
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|63
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|63
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|63
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|63
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|63
|Португалия
|0
|0
|1
|1