Россиянка Кирпичникова стала восьмой в плавании на 800 м кролем на Олимпийских играх

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла восьмое место на Олимпийских играх в Токио в плавании на 800 м вольным стилем.

Австралийка Маккеон стала олимпийской чемпионкой в плавании на 200 м на спине

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Победу одержала американка Кэти Ледеки, результат которой составил 8 минут 12,57 секунды. Второй стала австралийка Ариарне Титмус (+1,26), третьей - итальянка Симона Куадарелла (+5,78). Кирпичникова отстала от победительницы на 13,73 секунды.

Ледеки стала семикратной олимпийской чемпионкой, также на текущей Олимпиаде она дважды стала серебряным призером. На ее счету 15 побед на чемпионатах мира.

Кирпичниковой 21 год, в ее активе две серебряные и одна бронзовая награда чемпионата Европы 2021 года.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-4-7), на третьем месте - американцы (16-17-11). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.