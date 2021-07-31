Морозов и Колесников не сумели выйти в финал Олимпиады в плавании на 50 м кролем

Время 21-летнего россиянина, который в первом полуфинале стал четвертым, составило 21,82 секунды. Россиянин Владимир Морозов в том же заплыве стал восьмым (22,25). В финале выступят восемь лучших спортсменов по итогам полуфиналов.

Колесников на Олимпиаде в Токио завоевал серебро на дистанции 100 м на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Пловец является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80).

Морозову 29 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4х100 вольным стилем, в его активе по три серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, а также девять золотых медалей первенств Европы.

Финальный заплыв пройдет 1 августа. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.