Российские волейболистки победили американок и вышли в плей-офф олимпийского турнира

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду США в четвертом матче группового этапа олимпийского турнира в Токио.

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших сборных из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборные России и США играют в группе B с командами Аргентины, Италии, Китая и Турции.

Сборная России с тремя победами занимает второе место, набрав 8 очков и гарантировав себе место в плей-офф.

В заключительном, пятом туре группового этапа российская команда встретится со сборной Турции. Матч состоится 2 августа и начнется в 08:20 мск. Американки в тот же день сыграют с итальянками.

Финал женского турнира состоится 8 августа - в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Олимпиад (2000, 2004).