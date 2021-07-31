{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российские волейболистки победили американок и вышли в плей-офф олимпийского турнира

Встреча завершилась со счетом 3-0
© AP/Frank Augstein

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду США в четвертом матче группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19).

На эту тему
Российские волейболисты потерпели первое поражение на Олимпиаде в Токио
Российские волейболисты потерпели первое поражение на Олимпиаде в Токио

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших сборных из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборные России и США играют в группе B с командами Аргентины, Италии, Китая и Турции.

Сборная России с тремя победами занимает второе место, набрав 8 очков и гарантировав себе место в плей-офф.

В заключительном, пятом туре группового этапа российская команда встретится со сборной Турции. Матч состоится 2 августа и начнется в 08:20 мск. Американки в тот же день сыграют с итальянками.

Финал женского турнира состоится 8 августа - в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Олимпиад (2000, 2004).

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Российские дзюдоисты вышли в полуфинал олимпийских соревнований в смешанных командах
В поединках 1/4 финала сборная России победила команду Монголии
Читать полностью