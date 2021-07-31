Лилли Кинг раскритиковала завышенные стандарты при оценке выступлений пловцов из США

Ранее Кинг завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в плавании на дистанции 200 м брассом и бронзу в плавании на 100 м брассом. В 2016 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой.

"Прошу прощения за мой французский, но тот факт, что мы не радуемся серебру и бронзе - это чушь собачья, - сказала Кинг. - Возможно, у нас очень завышенные стандарты для подобных вещей, поскольку мы представляем США. Но это не оправдывает того факта, что у нас серебро и бронза ценятся не так сильно, как золото".

Кинг 24 года, она также является семикратной чемпионкой мира. Ей принадлежат два мировых рекорда - в плавании на дистанции 100 м брасом (1 минута 04,13 секунды) и в комбинированной женской эстафете 4х200 м.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.