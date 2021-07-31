Лилли Кинг раскритиковала завышенные стандарты при оценке выступлений пловцов из США

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Американские болельщики и медиа имеют завышенные стандарты для оценок выступления пловцов сборной США. Такое мнение высказала двукратная американская пловчиха Лилли Кинг, комментарий которой приводит портал Yahoo News.
Ранее Кинг завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в плавании на дистанции 200 м брассом и бронзу в плавании на 100 м брассом. В 2016 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой.
"Прошу прощения за мой французский, но тот факт, что мы не радуемся серебру и бронзе - это чушь собачья, - сказала Кинг. - Возможно, у нас очень завышенные стандарты для подобных вещей, поскольку мы представляем США. Но это не оправдывает того факта, что у нас серебро и бронза ценятся не так сильно, как золото".
Кинг 24 года, она также является семикратной чемпионкой мира. Ей принадлежат два мировых рекорда - в плавании на дистанции 100 м брасом (1 минута 04,13 секунды) и в комбинированной женской эстафете 4х200 м.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.