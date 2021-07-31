{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Лилли Кинг раскритиковала завышенные стандарты при оценке выступлений пловцов из США

Спортсменка завоевала золото Олимпиады на дистанции 200 м брассом и бронзу в плавании на 100 м брассом
Лилли Кинг EPA-EFE/Patrick B. Kraemer
Описание
Лилли Кинг
© EPA-EFE/Patrick B. Kraemer

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Американские болельщики и медиа имеют завышенные стандарты для оценок выступления пловцов сборной США. Такое мнение высказала двукратная американская пловчиха Лилли Кинг, комментарий которой приводит портал Yahoo News.

На эту тему
Американка Кинг пообедала на пресс-конференции после финального заплыва на Олимпиаде
Американка Кинг пообедала на пресс-конференции после финального заплыва на Олимпиаде

Ранее Кинг завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в плавании на дистанции 200 м брассом и бронзу в плавании на 100 м брассом. В 2016 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой.

"Прошу прощения за мой французский, но тот факт, что мы не радуемся серебру и бронзе - это чушь собачья, - сказала Кинг. - Возможно, у нас очень завышенные стандарты для подобных вещей, поскольку мы представляем США. Но это не оправдывает того факта, что у нас серебро и бронза ценятся не так сильно, как золото".

Кинг 24 года, она также является семикратной чемпионкой мира. Ей принадлежат два мировых рекорда - в плавании на дистанции 100 м брасом (1 минута 04,13 секунды) и в комбинированной женской эстафете 4х200 м.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Таблица медалей Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов наград
Таблица медалей Олимпиады в Токио
Читать полностью