Гандболистки России за медаль Игр получат больше денег от федерации, чем от государства

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские гандболистки за завоевание медалей Олимпиады в Токио получат от Федерации гандбола России более внушительные призовые, чем от государства. Об этом журналистам заявил глава федерации Сергей Шишкарев.

В субботу россиянки в матче группового этапа обыграли француженок со счетом 28:27.

"Мы еще в Сочи договорились, что до момента достижения результата это остается нашим внутренним секретом, - сказал Шишкарев. - Но поверьте - премиальные за медали больше, чем заплатит государство. Поэтому им есть за что играть и бороться, в том числе с точки зрения материального стимула".

"Я уверен, что для них это не главное, но с учетом возраста некоторых девчонок и того, что кому-то скоро заканчивать или рожать, материальная составляющая важна", - добавил он.

Российские гандболистки являются действующими победительницами Олимпиады.