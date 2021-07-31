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XXXII летние Олимпийские игры

Гандболистки России за медаль Игр получат больше денег от федерации, чем от государства

В субботу россиянки в матче группового этапа обыграли француженок со счетом 28:27
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские гандболистки за завоевание медалей Олимпиады в Токио получат от Федерации гандбола России более внушительные призовые, чем от государства. Об этом журналистам заявил глава федерации Сергей Шишкарев.

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В субботу россиянки в матче группового этапа обыграли француженок со счетом 28:27.

"Мы еще в Сочи договорились, что до момента достижения результата это остается нашим внутренним секретом, - сказал Шишкарев. - Но поверьте - премиальные за медали больше, чем заплатит государство. Поэтому им есть за что играть и бороться, в том числе с точки зрения материального стимула".

"Я уверен, что для них это не главное, но с учетом возраста некоторых девчонок и того, что кому-то скоро заканчивать или рожать, материальная составляющая важна", - добавил он.

Российские гандболистки являются действующими победительницами Олимпиады.

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