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XXXII летние Олимпийские игры

Шишкарев сравнил победу российских гандболисток над француженками с изгнанием Наполеона

Россиянки на групповом этапе обыграли сборную Франции со счетом 28:27
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил победу россиянок над француженками на Олимпийских играх в Токио с Бородинским сражением и последующим изгнанием Наполеона из России. Об этом он рассказал журналистам после окончания матча.

В субботу россиянки на групповом этапе одолели француженок со счетом 28:27.

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"Я сегодня записал девчонкам обращение, сравнив сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле, - сказал Шишкарев. - Там история победителя так и не выявила, но все-таки после французы покинули Москву".

"Я им пожелал проявить лучшие качества, присущие войнам, и спортивное мастерство. Сегодня у них все получилось, они показали, что по праву могут претендовать на призовые места".

Глава федерации также отдельно отметил игру Анны Вяхиревой и Екатерины Ильиной.

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