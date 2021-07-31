Шишкарев сравнил победу российских гандболисток над француженками с изгнанием Наполеона

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил победу россиянок над француженками на Олимпийских играх в Токио с Бородинским сражением и последующим изгнанием Наполеона из России. Об этом он рассказал журналистам после окончания матча.
В субботу россиянки на групповом этапе одолели француженок со счетом 28:27.
"Я сегодня записал девчонкам обращение, сравнив сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле, - сказал Шишкарев. - Там история победителя так и не выявила, но все-таки после французы покинули Москву".
"Я им пожелал проявить лучшие качества, присущие войнам, и спортивное мастерство. Сегодня у них все получилось, они показали, что по праву могут претендовать на призовые места".
Глава федерации также отдельно отметил игру Анны Вяхиревой и Екатерины Ильиной.