Шишкарев сравнил победу российских гандболисток над француженками с изгнанием Наполеона

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил победу россиянок над француженками на Олимпийских играх в Токио с Бородинским сражением и последующим изгнанием Наполеона из России. Об этом он рассказал журналистам после окончания матча.

В субботу россиянки на групповом этапе одолели француженок со счетом 28:27.