Российские гандболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Франции со счетом 28:27 в четвертом матче на олимпийском турнире по гандболу и обеспечила себе участие в четвертьфинальной стадии.

Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с бразильянками (24:24), уступила шведкам (24:36) и обыграла венгерок (38:31). Российская команда набрала пять очков в четырех матчах и занимает второе место в группе B. В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с командой Испании. Игра состоится 2 августа, начало - 08:15 мск.

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборные России и Франции играют в группе B вместе с командами Бразилии, Испании, Венгрии и Швеции. По итогам групповой стадии по четыре коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф.

Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, являются четырехкратными чемпионками мира, серебряными призерами мирового первенства, двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Женская сборная Франции по гандболу - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2003 и 2017 годов, чемпион Европы 2018 года.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.