В федерации исключили замену тренера российских гандболисток на Трефилова

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Федерация гандбола России исключает вариант, при котором Евгений Трефилов заменит Алексея Алексеева на посту главного тренера женской сборной страны во время Олимпиады в Токио. Об этом журналистам заявил президент федерации Сергей Шишкарев.

В субботу россиянки на групповом этапе обыграли француженок со счетом 28:27. Олимпийский турнир они начали неудачно: в первом матче сыграли вничью с бразильянками (24:24), после - крупно проиграли шведкам (24:36). После этого Шишкарев анонсировал решения по перестройке игры российских гандболисток на Олимпиаде.

"Однозначно нет, это невозможно ни физически, ни технически, - сказал Шишкарев про замену Алексеева на Трефилова. - Такого плана Б у нас нет. Я надеюсь и верю, что Алексеев и его команда доведут свою работу до логичного завершения".

После поражения от шведок Трефилов, находящийся в Токио, жестко раскритиковал тренерский штаб сборной. "Я его за это не осуждаю, потому что он на это имеет полное моральное право, особенно, если тренеры не дорабатывают. В эти дни происходил весь комплекс действий - воспитательная работа с отдельными игроками, определенные внушения", - сказал Шишкарев.

"Что касается Евгения Васильевича, то это его тон, его манера. Он и сам по шапке получал и сдерживал эти удары. Иногда этика у него страдает, но по сравнению с тем, что было десять лет назад... На первом матче я с президентом международной федерации [Хасаном] Мустафой вспоминал, так он мне сказал: "Ты Трефилова переделал". Про него же и фильмы снимали, переводили его нецензурные слова. А сейчас он как рябчик сидит, как воробушек - тихо подсказывает", - отметил глава федерации.

Трефилов привел российскую команду к победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. После он оставил пост главного тренера по состоянию здоровья и сейчас является первым вице-президентом Федерации гандбола России.