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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисистка Кудерметова заявила, что надеется выиграть медаль на следующей Олимпиаде

В субботу Елена Веснина и Кудерметова проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за третье место в парном разряде Игр в Токио
Вероника Кудерметова и Елена Веснина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вероника Кудерметова и Елена Веснина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова очень переживала перед матчем за бронзовые награды олимпийского турнира в парном разряде, теперь она рассчитывает завоевать медаль на следующих Играх. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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В субботу Елена Веснина и Кудерметова проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси со счетом 6:4, 4:6, 9:11 в матче за третье место в парном разряде. На тай-брейке россиянки имели четыре матчбола, однако не сумели удержать преимущество.

"Перед игрой я переживала, очень хотелось выиграть эту медаль. Очень больно", - сказала Кудерметова.

"Я тут [на Олимпиаде] за страну. Мне папа говорил перед игрой: "Олимпиада - это раз в четыре года, а турниры Большого шлема - каждый год, поэтому в Токио надо выступить хорошо. Надеюсь, на следующей Олимпиаде взять медаль", - добавила спортсменка.

В финале женского парного турнира Олимпийских игр в Токио, который пройдет позднее в субботу, представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют против швейцарок Белинды Бенчич и Виктории Голубич.

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