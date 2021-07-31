Австралийские теннисисты завоевали бронзу в миксте на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Австралийские теннисисты Эшли Барти и Джон Пирс завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио в миксте.

Теннисистки Кудерметова и Веснина не сумели завоевать бронзовые медали Олимпиады в парах

Австралийцы в матче за третье место должны были сыграть с сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович, однако сербы снялись с поединка. Журналист Джордж Беллшоу сообщил в Twitter, что они приняли такое решение из-за травмы плеча у Джоковича.

Ранее в субботу Джокович принимал участие в матче за бронзу в мужском одиночном турнире и потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты (5:6, 7:6 (8:6), 3:6). По ходу матча серб брал несколько раз медицинский тайм-аут из-за проблем со здоровьем.

В финальном матче в миксте сыграют российские пары Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

Финальный матч пройдет 1 августа. Олимпиада завершится 8 августа.